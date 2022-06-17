Saray’dan, Türkiye’nin söylemlerini Avrupa Konseyi ve AB-NATO görüşmesine götürme kararı çıktı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türkiye’nin söylemleri konusunu önümüzdeki hafta gerçekleşecek Avrupa Konseyi ve ardından da AB-NATO görüşmesine götürmeye karar verdiği bildirildi.

Rum radyosu, Miçotakis ve Anastasiadis’in Başkanlık Sarayı’ndaki görüşmeleri kapsamında basına yaptıkları açıklamaların satırbaşlarını aktardı.

Anastasiadis, Yunanistan’ın “Türkiye’nin söylemlerini, hedeflerini etkisiz hale getirecek şekilde yönettiğini” öne sürerek “Aynı taktik ve politikayı biz de yürütüyoruz. Uluslararası hukuk, müttefiklerimiz ve AB üyeliğimiz, korumamızdır” ifadesini kullandı.

Anastasiadis, "Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Avrupa Konseyi’nde ve daha sonraki AB-NATO görüşmesinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne meydan okuyan her türlü meydan okumadan kaçınması yönünde çok daha güçlü mesajlar verilecek” dedi.

Anastasiadis, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a bir resmî uçak hediye etme ve Larnaka bölgesine dağlık araziye bir itfaiye istasyonu inşa etme jestleri için Miçotakis’e teşekkür etti.

Miçotakis ziyaretinin, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin neticesinde ortaya çıkan büyük jeopolitik meydan okumaların ve Doğu Akdeniz’de son dönemde gözlemlendiğini iddia ettiği karışıklığın koordinasyon sağlamalarına fırsat olduğunu” söyledi.

Enerji fiyatlarındaki büyük artışı ve ekonomilerindeki enflasyon baskısını da ele alacaklarını anlatan Miçotakis, “Yunanistan ve Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz enerji rezervlerinin değerlendirilmesi görüşmelerinde oynayacak önemli bir rolü var. Bu noktada da hareketlerimizi koordine etme fırsatı bulacağız” ifadelerini kullandı.

Kiriakos Miçotakis, uçak filolarını modernize etmekte olduklarını, bu çerçevede mevcut uçaklarından birini hediye etmeyi önemli bulduklarını söyledi. Bu sayede Rum Yönetimi Başkanı ve diğer devlet yetkililerinin resmi ziyaretlerinde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin renklerini ve bayrağını taşıyacak bir uçakla görünüp temsil edilebileceklerini” sözlerine ekledi.

Bu habere tepkiniz:



17/06/2022 15:35