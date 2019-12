Sarayönü Meydanı'nda Kış Konseri Düzenlenecek

Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, Avrupa Müzik Günleri Kış Konseri’nde, Cahit Kutrafalı, Andreas Panteli, Ermis Michail ve Stelios Xydias’dan oluşan Cahit Kutrafalı Quartet’i, Charis Ioannou, Greg Makamian, Marios Spyrou'den oluşan ve vokalde Nihan Görgü'nün eşlik edeceği Charis Ioannou Trio’su; Christos Yerolatsitis, Andreas Rodosthenous, Andreas Stefanou ve Andreas Yerolatsitis'den oluşan ve vokalde Ronja Bruve'un eşlik edeceği Tree of Dawn grubu ve Hüseyin Altan; Miray Çakır, Kadir Evre ve Cahit Kutrafalı'dan oluşan The Hot Club of Cyprus grubu sahne alacak.

12/12/2019 16:17