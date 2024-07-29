Sardar Azmoun transferi 5 milyon euroya tamam

İranlı golcü Sardar Azmoun'un yeni takımı belli oldu. Azmoun, 5 milyon euro karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Shabab Al-Ahli'ye transfer oldu.

Bayer Leverkusen'de Sardar Azmoun dönemi sona erdi. 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde Alman ekibinin yolunu tutan İranlı golcü, rotasını Birleşik Arap Emirlikleri'ne kırdı.

SARDAR AZMOUN TRANSFERİ AÇIKLANDI



Shabab Al-Ahli, Sardar Azmoun transferini resmen duyurdu.



Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, 29 yaşındaki forvet için Bayer Leverkusen'e 5 milyon euro ödeyecek.



Geride bıraktığımız sezonu Roma'da kiralık geçiren Sardar Azmoun çıktığı 29 maçta 3 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.