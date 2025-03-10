Sarhoş halde kavşakta kavga eden 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunun İnönü Kavşağı’nda alkollü içki tesiri altında kişiler arasında çıkan kavgada 3 kişi tutuklandı.

Saat 00.45 sıralarında meydana gelen kavgada 370 mlgr alkollü içki tesiri altında olan E.S.(E-34) ile 600 mlgr alkollü içki tesiri altında olan A.C.(E-34) ve M.R.(E-38) muhtelif yerlerine vurarak kavga etti.

Ayrıca kavgada yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verildiği kaydedilen açıklamada, şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.