Sarhoşluk, rahatsızlık, kasti hasar…

Lefkoşa’da dün gece kamuya açık bir yerde 251 miligram alkol tesiri altında sarhoş olduğu saptan C.A.'nın (E-36), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği; bir işletmenin önünde park halindeki bir salon aracın bagaj kapağını açıp, sert şekilde kasten kapatmak suretiyle arka fren lambasının camının kırılıp hasara uğramasına sebep olduğu bildirildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.