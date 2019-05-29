Sarı Alarm: Sıcaklık 41 dereceyi bulacak

Rum Meteoroloji dairesi Hava sıcaklığının 41 dereye kadar çıkması beklendiğini duyuran daire, özellikle sabah 11.00 ile öğleden sonra 16.00 arası için sarı alarm verdi.

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK VE NİSPETEN NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 7 İLE 9 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.