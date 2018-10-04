Sarı kırmızılılara büyük müjde...
04/10/2018
İngilizler Galatasaray'ın ocak ayında bir yıldızı renklerine bağlayacağını duyurdu... İşte o isim...
Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Arsenal'in İngiliz forveti Danny Welbeck'ten sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Ada basını, İngiliz golcü ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı
Yaz transfer döneminde forvet arayışı içerisinde olan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Danny Welbeck'ti. Teknik direktör Fatih Terim'in Arsenal'de forma giyen İngiliz golcüyü takımda görmeyi çok istediği iddia edilmişti.
Welbeck'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği öne sürülmüştü. Golcü futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Bafetimbi Gomis'in satışından sonraki kısıtlı sürede Welbeck transferini bitirememişti.
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Gomis gönderildikten sonra yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu. Ada basınından bugün flaş bir haber geldi.
Daily Mirror gazetesi, Aslan'ın yaz transfer döneminde ilgilendiği Danny Welbeck ile ilgili gündem yaratacak bir iddiada bulundu. Haberde Arsenal'daki geleceğinin şüpheli olduğu belirtilen Welbeck'in kulübüyle henüz anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.
Gazete, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz santrforun bedavaya başka bir takıma gitme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. Yıldız futbolcu, 1 Ocak'a kadar kulübüyle anlaşamaması halinde başka takımlarla transfer görüşmesi yapabilecek.
Bu sezona hızlı bir başlangıç yapan Danny Welbeck, Arsenal formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol kaydetti. İngiliz golcü kariyerinde Manchester United, Preston North End, Sunderland ve Arsenal formalarını giydi.
İngiliz golcü kariyerinde Manchester United, Preston North End, Sunderland ve Arsenal formalarını giydi. Welbeck'in güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. (Fotomaç)
Welbeck, Arsenal'in geçtiğimiz sezon Southampton'ı 3-2 yendiği maçta 2 gol atarak mücadelenin kahramanı olmuştu. İzlemek için videoya tıklayınız...