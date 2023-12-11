Sarı ve sürekli basın kartları için 31 Aralık'a kadar başvuru kabul edilecek.

Basın Kartı Komisyonu’nun, 2024 yılı için ilk dönem başvuruları, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekretaryasına ay sonuna kadar yapılabilecek.

Basın Kartı Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, “Sarı Basın Kartı, Kuzey Kıbrıs’ta çoğulcu bir komisyon tarafından, yasal bir tüzük çerçevesinde değerlendirilen ve kimlere verildiği ilan edilen tek basın kartıdır ve gazeteciler için son derece önemlidir” denildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığındaki komisyonda Dış Basın Birliği’ni temsilen Fevzi Tanpınar, Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Ertan Birinci, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni temsilen Songuç Kürşad, Haber Kameramanları Derneği’ni temsilen Tarkan Kavaz ve sürekli basın kartı sahibi kıdemli gazetecileri temsilen Erten Kasımoğlu yer alıyor.