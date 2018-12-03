Sarı Yelek satışı patladı, zam geldi...

Fransa'da akaryakıt ürünlerine getirilen vergilerin pompa fiyatlarına yansımasıyla başlayan Sarı Yelekliler eylemleri yayılıyor. Son günlerde yapılan kamuoyu anketleri ülkede halkın gösterilere olan desteğinin arttığını ortaya koyarken eylemcilerin giydiği 'sarı yelek' satışları da patladı.

Euronews'in haberine göre Sarı yelek son haftalarda Fransa'da hayat pahalılığına yönelik protestoların sembolü haline geldi. Bu da Fransa'da rakamlara göre sarı yelek satışlarında büyük artışa neden oldu.

Amazon sitesi üzerinden sipariş edilen sarı yelek satışlarında ciddi artış dikkat çekti. Bu aynı zamanda sarı yelek fiyatlarının yükselmesini de beraberinde getirdi.

Amazon sitesinde özellikleri farklı olan dört ayrı sarı yelek satılıyor. 1-30 Kasım arasında sarı yelek fiyatlarında ortalama yüzde 22 artış yaşandı.

Fiyat karşılaştırmalarında Lumiereholic yeleğine kasım ayında yüzde 7, Femor yüzde 5, unbekannt yüzde 46, marque blanche yüzde 48, fesoar yelekleri ise yüzde 7 zamlandı.

Fransa'da her sürücünün arabasında sarı yelek bulundurması zorunlu. Aracın arıza yapması durumunda sürücünün yol kenarında daha görünür olması için sarı yelek giyilmesi mecburi olan kurallar arasında bulunuyor.