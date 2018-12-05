Sarı Yelekler memnun kalmadı: Fransızlar aptal değil

Sarı Yeleklerin sözcülerinden Benjamin Cauchy, Philippe'in duyurduğu önlemlerin tatmin edici olmadığını belirtti.

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre Sarı Yelekler, Philippe'in akaryakıt zamlarına ilişkin yaptığı açıklamayı yetersiz buldu.

Sarı Yeleklerin sözcülerinden Benjamin Cauchy, Philippe'in duyurduğu önlemlerin tatmin edici olmadığını belirtti. "Fransızlar aptal değil ve ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyor" ifadelerini kullanan Cauchy, halkın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan mali ve siyasi politikalarını değiştirmesini talep ettiğini söyledi. Cauchy, "Bunu yapamıyorsa Fransızları tekrar sandığa götürsün" dedi.

‘CUMARTESİ EYLEMİ İPTAL EDİLMEYECEK'

Cauchy, Cumartesi Paris'te planladıkları eylemi, iptal edilmesi yönündeki çağrılara rağmen düzenleyeceklerini kaydetti.

Sarı Yeleklerin eski sözcülerinden Eric Drouet ise gösterilerin daha da yoğunlaşması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Lorient kentindeki sarı yeleklerden Andre Bourlard, hükümetin aldığı "önlemin" yetersiz kaldığını ifade etti.

Başbakan Philippe, akaryakıt zamlarının yanı sıra elektrik ve gaz zamlarının da 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.