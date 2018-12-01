Sarı Yelekliler Paris'te: Polisle çatışmalar ve 16 gözaltı

Kentin turistik merkezlerinden Champs Elysees'nin Zafer Takı'na yakın bölümünde toplanan yüzlerce protestocunun dağılması için polisler göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Bölgedeki bazı dükkanlar kepenk kapattı. İçişleri Bakanlığı bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi ve TOMA gönderdi.

Göstericiler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi olan Elysee Sarayı'na yürümek istese de polis buna izin vermedi.

Polislere sarı boya fırlatıldığı protestoda en az 16 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Cumartesi sabahı basına konuşan Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, "Sorun çıkaranlar olabileceğini biliyorduk ve güvenlik güçlerimiz hazırlıklarını yapmıştı" dedi ve ekledi:

"Olay çıkaranlar protestocuların içinde küçük bir azınlık. Hükümet diyaloga hazır olan herkesle diyaloga açıktır."

Protestocular her araçta bulunması zorunlu olan sarı yelekleri giydikleri için Sarı Yelekliler olarak adlandırılıyor.

Üç haftadır devam eden protestolar Fransa'nın küresel ısınma ile mücadele etmek adına petrole ek vergiler getirmesine karşı başlasa da zamanla hükümetin diğer politikalarından ve hayat pahalılığından şikayet eden insanların da katılımıyla genişledi.

Sarı Yelekliler'i herhangi bir siyasi parti veya sendika örgütlemiyor, bu nedenle hükümet de protestocularla müzakere etmekte zorlanıyor.

Cuma günü Başbakan Edouard Philippe ile protestocular arasında bir görüşme planlanmış, fakat görüşmeye yalnızca iki protestocu katılmış, katılımcılardan biri de "Görüşmenin canlı yayınlanması talebimiz kabul edilmedi" diyerek toplantıyı henüz başında terk etmişti.