Sarı yeşilliler Gönyeli'den bir puan çıkarırsa 11. lig şampiyonluğuna ulaşacak

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12/04/2022

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Sarı yeşilliler Gönyeli'den bir puan çıkarırsa 11. lig şampiyonluğuna ulaşacak

AKSA Süper Lig'de lider Mağusa Türk Gücü bu hafta Gönyeli deplasmanından bir puan çıkarması durumunda üst üste 3., toplamda 11.lig şampiyonluğuna ulaşacak.

 77 yıllık tarihinde üst üste 3 lig şampiyonluğu bulunmayan MTG'de başkan Koral Bozkurt, ilki başarmanın yanında bu sezon üç kupayı müzelerine götürmeyi  hedeflediklerini söyledi. Bozkurt, gelecek sezon da 4.üst üste şampiyonlukla 12 lig şampiyonluğuna ulaşıp 3.yıldızı takmayı istediklerini belirtti.

 Sezona Süper Kupa ile başlayan sarı yeşilliler 11 puan önünde bulunduğu M.A.Yeşilova'nın alacağı sonuca bakmaksızın Cumartesi lig şampiyonluğuyla 2. hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Nicosia Grup Kıbrıs Kupası ile de üçlemek isteyen MTG'de, Gönyeli ve kupadaki Yenicami maçlarına Ultra Crows taraftar grubu ve Mağusalı taraftarlar özel hazırlık yapıyor.

12/04/2022 22:15
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TAGS: Sarı yeşilliler Gönyeli’den bir puan çıkarırsa 11. lig şampiyonluğuna ulaşacak
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