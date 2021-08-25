Sarıçizmeli: Bu bataklıkta gül bahçesi yaratana kadar mücadele edeceğiz

Mehmetcik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, sosyal medya hesabından 'imar planı' ile ilgili açıklama yaptı. Sarıçizmeli, bölgedeki yatırımcıya hiçbir zaman karşı olmadıklarını vurgulayarak plansız bir yaşam istemediklerine dikkat çekti. Yatırımcıyı ve bölge insanını korumanın görevi olduğuna belirten Sarıçizmeli, "Tarımımızı, turizmimizi, çevremizi de göz bebeğimiz gibi korumak ve geliştirmek en temel görevimiz olacaktır" dedi.

Cemil Sarıçizmeli'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Mehmetçik İmar Planı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Bu güzel bir şey.

İki şeyin üzerine durmak istiyorum. Yaratılmaya çalışılan ‘başkan yatırımcıya, yatırıma, müteahhitlere karşıdır’ olgusu boştur, temelsizdir. Belediyemiz bu güne kadar hiç bir yatırımcıya engel çıkarma gayreti içinde olmamış, aksine yardımcı olmaya çalışmıştır. Mehmetçik Belediyesi’nin ‘engeline’ takılmış bir yatırımcı varsa buradan kendini ifade edebilir. Buradan tartışmaya devam edeceğiz. Ancak bu tartışmalara küfür, aşağılama veya çamur atma yöntemiyle katılmaya çalışanlara da yer vermeyeceğim, böyle yorumları sileceğim.

Tekrar ifade edeyim. Biz plansız bir yaşam istemiyoruz. Bölgemizi bu anlamda korumaya, sürdürülebilir bir gelişime hazırlamaya devam edeceğiz ve yılmayacağız. Yatırımcıyı da bölge insanımızı da korumak görevimiz. Tarımımızı, turizmimizi, çevremizi de göz bebeğimiz gibi korumak ve geliştirmek en temel görevimiz olacaktır.

Birileri kafasını kuma gömdü diye duracak değiliz. Bugün KTMMOB’ni ziyaret edeceğim. Onlara da anlatıp desteklerini isteyeceğim. Daha sonra TV, radyo, yazılı basın ve siyasi partileri ziyaret edeceğim. Onları da sürece dahil edip desteklerini talep edeceğim. Yılmadan, bıkmadan bu süreci sonuna vardıracağız sevgili dostlar.

Bu bataklıkta gül bahçesi yaratana kadar mücadele edeceğiz. Sevgiyle kalın…

Bu habere tepkiniz:



25/08/2021 09:58