Sarıçizmeli: Planlı yaşam bizim olmazsa olmazımızdır

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, yaptığı açıklamada "imar planının ‘rolantiye’ alınma girişimlerine seyirci kalacağımızı hiç kimse düşünmesin" diyerek tepki gösterdi.

Sarıçizmeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Mehmetçik Belediyesi 2018 yılı itibarı ile sürdürülebilir gelişme, yaşanabilir çevre, turizm ve tarımsal gelişim ve kendi kendine yeter bir ekonomi yaratmak, bölgesinde on yıllardır var olan emirnamelerden de kurtulmak için Mehmetçik İmar Planı hazırlıklarını sürdürmektedir. Planlı yaşam bizim olmazsa olmazımızdır. Ülkemizdeki kangrenleşen yapısal sözde gelişimlerin bölgemize da yansımasını engellemek hem belediye başkanı olarak benim hem de halkımızın en doğal hakkı ve arzusudur. Ancak, yıllardır büyük emek ve enerji harcadığımız plan son halini alıp yasallaşma yolunda planlandığı gibi yürürlüğe girmek üzere iken hükümetin büyük ortağı tarafından ‘rolantiye’ alınma girişimlerine seyirci kalacağımızı hiç kimse düşünmesin. Diğer imar planlarında yarattığınız kaos ve rant kavgasına bizim planımızı da dahil edeceğinizi de aklınızın ucundan geçirmeyin. Bu kavga memleket kavgası çünkü. Bu topraklar da bizim topraklarımız. Biz bizim istediğimiz gibi bu topraklarda yaşamak istiyoruz ve bu şekilde hisseden, düşünen tüm kişi, kurum ve kuruluşları bu kavgada yanımızda görmek istiyor, birlikte mücadeleye çağırıyoruz!

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23/08/2021 13:32