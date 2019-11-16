Sarımsağın mucizevi etkileri

Yapılan araştırmalar sarımsak tüketiminin kanserden koruduğunu, kan şekerini düşürdüğünü ve vücuda birçok fayda sağladığını ortaya koyuyor. Sarımsak; kanserden koruyor, kan şekerini düşürüyor... Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre sarımsağı sütle birlikte tüketmek ağız kokusunun önüne geçiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın faydalarını sıraladı.

KANSERİ ÖNLER: Çalışmalar sarımsak yemenin meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Çin'de yapılan bir çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma risklerinin yarı yarıya azaldığı tespit edildi.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR: Klinik bir çalışmada, metformin ve sarımsak özü alan hastalarda tek başına metformin alanlara göre daha iyi bir glisemik kontrol sağlandığı görüldü.

BESİN ZEHİRLENMELERİNE KARŞI SAVAŞIR: Bilim insanları, besin zehirlenmelerinde sıklıkla karşılaşılan 'campylobacter jejuni' bakterisine karşı geleneksel antibiyotiklerden ziyade sarımsağın 100 kat daha etkili olduğunu saptamışlardır. Ezildiğinde hidrojen sülfit açığa çıkar bu da sağlıklı kan basıncı seviyelerini destekler ve kalp üzerinde sayısız olumlu etkisi vardır.

ARTİRİTİ ÖNLER: Araştırmacılar allium sebzelerinden (soğan, sarımsak, pırasa) yüksek diyet yapan kadınlarda kalça artiritinin görülme oranı daha az diyor. Bu sebzelerde bulunan bir madde bileşik eklemlerde kıkırdak yıkımını engeller.

Tadını seviyorsak pişmiş yemeklere koymak yerine çiğ tüketilebilir çünkü pişirme işlemi hidrojen sülfit oluşumunu engeller. Kötü kokusundan ötürü çiğ yenmez bu diyorsanız sarımsağı sütle kaynatıp beraber tüketin.Yapılan bir çalışmaya göre sarımsağın sütle birlikte tüketiminin ağız kokusunu azalttığı tespit edilmiştir. Sarımsağı ezilmiş ve çiğ olarak tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, son olarak, "Kuru veya toz sarımsak yerine sevilen yemeklerde taze olarak kullanın" önerisinde bulundu.

Kaynak: Hürriyet Aile

16/11/2019 12:43