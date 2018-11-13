Sarımsak ve limon hakkında doğru bilinen yanlışlar

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Abacı, yaptığı yazılı açıklamada, hipertansiyonun birçok gelişmiş ülkede en sık görülen kardiyovasküler risk faktörü olarak öne çıktığını, Türkiye'de yaklaşık her 3 kişiden birinin hipertansiyon hastası olduğunu bildirdi.

Hipertansiyonun başka organlar bozulmadan, inme geçirmeden mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini bildiren Abacı, "Tansiyonu tespit edebilmenin neredeyse tek yolu kan basıncını ölçmektir. Bu nedenle orta ve ileri yaşlarda kan basıncı düzenli aralıklarla ölçülmeli." uyarısında bulundu.

Büyük tansiyonun 140, küçük tansiyonun ise 90 mm Hg'nin üzerinde çıkmasının hipertansiyon olarak adlandırıldığını kaydeden Abacı, hipertansiyonun tüm yaş gruplarında görülmekle beraber, orta ve özellikle ileri yaş grubunun hastalığı olduğunu belirtti.

Tansiyona karşı önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Abacı, limon ve sarımsağın zannedildiği gibi tansiyonu düşürmediğini açıkladı.

Abacı, limon ve sarımsağın kan basıncı üzerinde ciddi bir etkisi olmadığına da işaret ederek, "Kan basıncı yükseldiği sırada gerginsek bu gerginliği giderecek, bizi rahatlatacak herhangi bir yaklaşım kan basıncımızı düşürür.

Örneğin, biz limon aldığımızda, sarımsak aldığımızda tansiyonumuzun düşeceğini düşünürsek, bir rahatlama hissederiz. 'Ben limon kullandım, tansiyonum düşecek' rahatlığı bile tansiyonu düşürür. Yoksa sarımsak ve limon gibi yöntemler ilaçlarla karşılaştırıldığında kan basıncında önemli bir düşme sağlamaz." ifadelerini kullandı.