Öksürüğü anında durduran mucize çözüm…

Özellikle geceleri kuru öksürük nöbetleri mi yaşıyorsunuz? Ve onları çabucak sakinleştirecek bir şey mi arıyorsunuz? İşte öksürüğü durdurmanın en etkili yollarından biri olan sarımsaklı süt tarifi.

Öksürüyor ve boğazınızın arkasında sizi rahatsız eden tahrişi yatıştıramıyor musunuz? Öksürüğe neden olabilecek birçok neden vardır. Endişelenmeden önce çok basit ama etkili olan bazı ipuçlarını uygulayarak öksürüğünüzü sakinleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Hava yollarınız balgam veya tahriş edici maddeler tarafından tıkandığında, vücudunuz onları dışarı atmaya çalışarak tepki verir ve öksürmeye başlarsınız. Öksürüğün sebebi çoğu durumda viral bir enfeksiyondur; viral anjina, farenjit, soğuk algınlığı ve hatta Covid-19. Ancak başka hastalıklar da söz konusu olabilir. Reflü, astım veya alerji gibi hastalıklar da öksürüğe ve boğaz tahrişine neden olabilir. Peki, öksürüğe karşı hangi yöntemler kullanılır?

ÖKSÜRÜĞE KARŞI SARIMSAKLI SÜT TARİFİ

Öksürüğü durdurmanın en iyi yollarından biri ılık sarımsaklı süt içmektir. Evet, tadı bir miktar kötü olabilir ancak gerçekten işe yarıyor.

Malzemeler

- 1 diş sarımsak

- 125 ml süt

Nasıl yapılır?

- 1 diş sarımsağı soyun ve ince şeritler halinde kesin.

- Bir tencereye 125 ml sütü koyun ve kaynamaya bırakın.

- İnce sarımsak dilimlerini ekleyin.

- Ocağın altını kısın ve 2 ila 3 dakika kısık ateşte pişirin.

- Pişirmenin sonunda bir yemek kaşığı bal ekleyin.

- Sıcak için. Öksürük nöbetinizi hafifletmek için bunu günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

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14/04/2022 19:11