Şarj aleti olmadan iPhone satan Apple'a para cezası

ABD'li teknoloji devi Apple, daha çevreci olduğunu belirterek ürünlerini şarj aleti olmadan satıyor. Bu nedenle kullanıcılarının ayriyeten bir de şarj aleti satın alması gerekiyor. Brezilya'da bir mahkeme söz konusu durumun tüketici kanununu ihlal ettiğine karar vererek, Apple'ın müşterilerine tazminat ödemesine hükmetti.

Brezilya'da bir mahkeme, Apple'a akıllı telefonuna şarj cihazı dahil etmediği için bir iPhone müşterisine tazminat olarak bin 75 dolar (yaklaşık 20 bin lira) ödemesini hükmetti.

Goiânia 6. Hukuk Mahkemesinden yargıç Vanderlei Caires Pinheiro, teknoloji devinin, tüketici kanununun "bağlı satışların" yasak olduğunu belirten 39. maddesine ihlal ettiğini açıkladı.

Söz konusu madde bir ürünün satın alınmasının diğerinin çalışması için elzem olduğunu durumuna atıfta bulunuyor.

APPLE'DAN ÇEVRECİ BİR ADIM SAVUNMASI

Bununla birlikte Brezilya'daki iPhone 13'ün fiyatı bin 630 dolardan (yaklaşık 30 bin lira) başlıyor. Apple'ın bu karara itiraz edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak, şirket ancak iPhone kullanıcılarının aten geçmişte uygun bir şarj cihazı satın aldığını ve şarj cihazı göndermemenin çevre için olumlu bir adım olduğunu savunuyor.

Diğer taraftan, bu Apple'ın şarj aleti göndermediği için Brezilya’da karşılaştığı ilk ceza değil.

GEÇEN YIL 2 MİLYON DOLAR CEZA VERİLDİ

Geçen yıl Mart ayında şirket, uygulama nedeniyle ülkede 2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. O sırada tüketiciyi koruma derneği Procon, Apple'ı yanıltıcı reklam yapmak, kusurlu ürünler satmak, adil olmayan sözleşme şartlarını sürdürmek ve garantisi devam eden bir ürünü tamir etmemekle suçladı.

AB'DE TEK TİP ŞARJ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasının zorunlu olacağı tarihi 28 Aralık 2024 olarak belirledi.

Düzenlemenin özellikle farklı şarj girişi kullanan Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.

Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

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30/12/2022 20:54