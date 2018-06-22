Şarja takılı telefon ünlü CEO'nun hayatına mal oldu!

Malezya’da Maiye Bakanlığı desteği ve altında kurulan ve ülkenin teknoloji konusundaki girişimcilerine işlerini kurmalarında yardımcı olan Cradle Fonu, 15 Haziran’da aldığı haber ile sarsıldı. Cradle Fonu’nun kurulmasına yardımcı olan ve yaklaşık 10 yıldır CEO’su olan Nazrin Hassan öldü.

15 yıldan uzun süredir girişimcilere destek olan ve yıllardır hükümet için çalışan Cradle Fonu’nun CEO’su Nazrin Hassan, evinde, yatak odasında can verdi. Ölümüne sebep olan ise patlayan telefonu oldu. Kayın biraderine göre, Nazrin Hassan, biri Blackberry biri Huawei olmak üzere 2 telefona sahipti. Gece yatmadan önce telefonlarını yanında şarja taktı. O uyurken, telefonlarından biri patladı.

Nazrin Hassan’nın ölümünü detayları incelendi. Ölüm sebebinin, patlayan telefonun sebep olduğu yangın olmadığı o sırada çoktan ölmüş olduğu belirlendi. Hassan, patlamanın şiddeti ile yatağından fırlatıldı ve başını çarptı. Çarpmanın yarattığı sarsıntı, uyanmasını önledi. Tam o sırada, telefon patlamasının sebep olduğu yangın başladı. Adli tıp, yangının dumanını solumasının ölüm sebebi olduğunu bildirdi. Yangın yatağına ulaşmadan önce ölmüş olduğunun da tespit edildiği bildirildi.

The Malaysian Insight’a göre, kayınbiraderi bu konuda sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “O, biri Blackberry biri Huawei olmak üzere 2 telefona sahipti. Hangisinin patladığını bilmiyoruz. Böyle zararsız bir rutinin üç küçük çocuğunun babasız büyümesine sebep olabileceğini kim bilebilirdi?” dedi.

Teknoloji meraklısı, bilgili biri olarak tanımlanan CEO Nazrin Hassan, bu konuda ne kadar bilgili olunursa olunsun böyle bir patlamanın önlenemeyeceğini de göstermiş oldu.

Battaryalı cihazların bu konuda sorunlar yaşadığı ve çok düşük bir olasılık ile patlayabileceği, yangına sebep olabileceği biliniyor. Samsung Galaxy Note 7’ler özellikle bu durumdan dolayı toplanan tek telefon olmuşu. Maalesef, hangi telefonun patlayarak CEO Nazrin Hassan’ın ölümüne yol açtığı bilinmese de bu konuda araştırma sürüyor.