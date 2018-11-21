Şarjda olan telefonu kullanmayın!

Günlük hayatın vazgeçilmezi olan cep telefonları, bataryaların patlama riski nedeniyle kimi zaman tehlike oluşturabiliyor. Bataryaların ömrünü uzatmak ve batarya patlamalarının önüne geçebilmek için uzmanların önerilerine kulak vermek gerekiyor: Telefonlar sıcak ortamlarda bulundurulmamalı, hızlı şarj edilmesi durumunda bile yüksek enerji verilmemeli ve arızalı telefonların tamiri için profesyonel destek alınmalı. Orijinal şarj cihazları kullanılmalı.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çerezci, son günlerde patlayan cep telefonu bataryaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Telefonunuzu sıcak ortamlarda bulundurmayın!

Batarya patlamalarının alınacak bazı önlemlerle mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Çerezci, “Batarya patlamalarının önüne geçebilmek için cep telefonları sıcak ortamlarda bırakılmamalıdır. Telefonun hızlı şarj edebilmesi durumunda dahi yüksek enerji verilmemelidir. Çünkü yüksek enerji bataryanın içerisindeki kimyasal sıvıya zarar vererek patlama gibi beklenmedik olaylara yol açabilmektedir. Telefon bataryalarının patlamasında çok değişik faktörler bulunmaktadır. Kullanılan ürünün testten geçmiş olması, CE belgesi alan ürün olmasına dikkat edilmelidir” uyarısında bulundu.

Orijinal parça ve malzemeler tercih edilmelidir

Cep telefonlarında yan sanayi ürünlerinin kullanılmaması gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Osman Çerezci, “Arıza yapan cep telefonunu tamir edecek kişi dikkatli seçilmelidir. Batarya tamir edilirken batarya zarar göreceği ortamlarda kalabilir. Farkına varmadan başka batarya ile değişebilir. Takılan parçaların orijinal olmaması nedeniyle cep telefonu ile uyum sağlayamayabilir ve bu durum patlamalara neden olabilir” diye konuştu.

Bataryanın görünümündeki değişiklilik patlamanın habercisi olabilir!

Tüketici olarak teknolojinin doğru kullanımı ile ilgili bilinçli olmanın da önemine işaret eden Prof. Dr. Osman Çerezci, “Bataryaların fiziksel görünümündeki değişiklikler, patlamanın habercisi olabilir. Eskiyen ve yıpranan bataryalara dikkat edilmelidir. Bataryada aşırı şekilde ısınma fark edilmesi halinde cep telefonunu kapatılıp bir müddet bırakılmalıdır. Sonrasında bataryanın fiziksel görünüşü mutlaka kontrol edilmelidir” uyarısında bulundu.

Şarjda olan telefonu kullanmayın

Prof. Dr. Osman Çerezci, Üsküdar Üniversitesi olarak cep telefonlarının elektromanyetik radyasyon etkisi, kullanımı ve günlük hayatta nasıl kullanılması gerektiğine dair okullara giderek bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade ederek “Şarjda olan telefonu kullanmak bataryanın bozulma sürecinde etkendir. Şarj cihazlarının da orijinal olmasına dikkat etmek gereklidir. Bu uyumsuzluk, bataryayı zayıflatan etkenler arasında yer almaktadır” diye konuştu.