Şarkıcı Cenk Eren hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Cenk Eren hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siz siz olun bedeninize çok yüklenmeyin" dedi.Ünlü şarkıcı Cenk Eren hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siz siz olun bedeninize çok yüklenmeyin" dedi.

Ünlü sanatçı Cenk Eren hastanelik oldu. Hasta yatağından paylaşım yapan 57 yaşındaki Eren "Siz siz olun bedeninize çok yüklenmeyin, hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil" notunu düştü.

AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan şarkıcı, "Hastalık çok kötü ama böyle günlerde dostların olması paha biçilemez. Arayan soran herkese minnettarım, iyiyim" ifadelerini kullandı. Şarkıcı sözlerine "Programlarımı iptal etmiyorum, dokuz canlı gibiyim" diyerek devam etti.