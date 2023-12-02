Şarkıcı Cher'den ilişki tavsiyesi: Her kadın bunu bir kez yapmalı!

Müzik ikonu Cher, 37 yaşındaki sevgilisi Alexander Edwards ile evlenip evlenmeyeceklerine dair açıklama yapmış ve "Muhtemelen hayır" yanıtını vermişti.

77 yaşındaki müzik ikonu, son röportajında kadınlara ilişki tavsiyesi verdi.

Sunucu, Cher'e kadınların hayatlarında en az bir kez ne yapması gerektiğini sordu.

Grammy'li şarkıcı "Genç bir erkekle çıkmak" yanıtını verdi. Şarkıcı sözlerine "Yaşlı erkekler benden hoşlanmıyor" diye devam etti.

Cher, geçmişte kendinden yaşça küçük Val Kilmer, Tom Cruise ve Rob Camilletti gibi isimlerle birliktelik yaşamıştı.

İkon sözlerini "Arkadaşlarıma genç adamlara aşık olmayın diyorum. Biz bunun için çok yaşlıyız!" diye tamamladı.

"AŞK MATEMATİKTEN ANLAMAZ"

Cher, müzik yapımcısı Alexander Edwards'la ilişkisini geçen yıl Twitter üzerinden doğrulamış, sevgilisinin kendisine "kraliçe gibi" davrandığını söylemişti. Ünlü sanatçı, erkek arkadaşıyla aralarındaki 40 yıllık yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak, "Aşk matematikten anlamaz!" ifadesini kullanmıştı.

Alexander Edwards; Rihanna, Pusha T, Nas, Public Enemy ve Justin Bieber gibi müzisyenleri bünyesinde bulunduran efsanevi müzik şirketi Def Jam'de A&R (müzik şirketinde yeni sanatçılar keşfedip onlarla anlaşma yapan bölüm) başkan yardımcısı.