Şarkıcı Doja Cat ödül törenine yüzünde Türk modacının dövmesiyle katıldı
Grammy Ödül Töreni her zamanki gibi büyük bir kitleyi geçtiğimiz gece ekranlara kitlemeyi başardı. Müzik sektörünün başarılarının ödüllendirildiği gecede birçok sanatçı ödüllerine kavuştu. Doja Cat de bu isimlerden biriydi fakat şarkıcı her zamankinden daha fazla dikkat çekti.
05/02/2024
Geçtiğimiz gece düzenlenen 66. Grammy Ödül Töreninde Taylor Swift, Miley Cyrus ve Billie Eilish gibi hepimizin yakından tanıdığı isimler ödüllerine kavuştu.
En İyi Pop Solo Performansı, En İyi Melodik Rap Performansı ve En İyi Rap Şarkısı ödüllerine aday gösterilen isimlerden biri de Doja Cat oldu. Fakat ünlü şarkıcı hit olan birçok şarkısına rağmen aday gösterildiği hiçbir ödülü kazanamadı.
Asıl dikkat çeken ise her zamanki dekolteli kıyafetlerinden çok sanatçının giydiği tasarım elbisenin bir Türk- İngiliz tasarımcıya ait olmasıydı.
Şarkıcı vücudunun her yerindeki çok sayıda geçici dövmeyi göstermesine olanak tanıyan şeffaf, straplez bir elbise giydi.
Üstüne üstlük, Doja Cat elbisenin sahibi tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nın ismini alnına yazdırınca ilgi odağı oldu.