Şarkıcı Dua Lipa’ya Kosova Fahri Elçisi unvanı verildi

Grammy ve Billboard ödüllü şarkıcı Dua Lipa’ya "Kosova Fahri Büyükelçisi" unvanı verildi.

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08/08/2022
NTV

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Şarkıcı Dua Lipa’ya Kosova Fahri Elçisi unvanı verildi

Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kosova tarafından çok özel bir onura layık görüldü.

Grammy ödüllü şarkıcıya "Kosova Fahri Büyükelçisi" unvanı verildi. 26 yaşındaki şarkıcı "Ülkemi tüm dünyada temsil edebilmek benim için onur" dedi.

Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen şarkıcı, rekor kıran hit parçalarıyla ülkesi için gurur kaynağı oldu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya gelen şarkıcı “Kosova gençliği vize ve seyahat özgürlüğünü ve büyük şeyler hayal edebilmeyi hak ediyor” dedi.

08/08/2022 11:03
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TAGS: dua lipa, elçi, unvan,
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