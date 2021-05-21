Şarkıcı Güllü 'öldü' iddialarına isyan etti

Şarkıcı Güllü, 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı, sosyal medyada çıkan öldü iddialarına da isyan etti.

'ABLA SEN ÖLMEDİN Mİ?'

"2 ay önce hakkımda öldü haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladılar. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı 'abla sen ölmedin mi' dedi."

'EVLİLİK BENDEN UZAK OLSUN'

'Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, iyi ki de yapmışım' diyen Güllü, evlilik defterini de kapattığını açıkladı.



"Evlilik aşk benden uzak olsun. Ben almayayım, alana da mani olmayayım."

'GİZLİCE AMELİYAT OLMUŞ'

Güllü 2016 yılında anne acısı ile sarsıldı. Annesinin kilosu nedeniyle yürümekte zorlandığını söyleyen şarkıcı, "izin vermeyeceğimizi bildiği için bize söylemeden operasyon geçirmiş" dedi.

70 KİLO VERDİ!

Annesi gibi uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Güllü 2017 yılında tüp mide ameliyatı oldu.



Şarkıcı, ameliyatın ardından 70 kilo verdi.

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21/05/2021 16:42