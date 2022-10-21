Şarkıcı Gülşen hakim karşısında: Orantısız bedellere maruz kaldım

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan dava açılan Gülşen Çolakoğlu, hakim karşısına çıktı. Gülşen savunmasında, "Ben bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezalandırılması olarak görüyorum. Manevi olarak çok orantısız bedellere maruz kaldım. 5 gün Bakırköy cezaevi, 15 gün evde olmak üzere 20 gün hapis cezası aldım" dedi.

Gülşen için adliye koridorunda güvenlik bariyerleri konularak önlem alındı. Ünlü şarkıcı önlemler kapsamında kimseye görünmeden mahkeme salonuna alındı.



İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu ve 14 şikayetçi katıldı. Ayrıca Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) avukatları da hazır bulundu.



"BÜTÜN KONU SAHNE İÇİNDE BİR ARKADAŞIMLA ŞAKALAŞMADAN İBARETTİR"



Savunma yapan Gülşen şunları söyledi: ,"Bu konuda daha önce de ifadeler verdim. Tekrar ederim suçsuzum. Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmadan ibarettir. Sahnedeyken dinleyicilerin arasına katılmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmadığından sahnedeki arkadaşlarımdan birini beni seyircilerin arasına taşımasını istedim. Bir arkadaşım şaka olarak 'Seni imam taşısın' dedi. İmam da aramızda bu lakapla anılan Miraç Çelenktir. Bu lakabın özel bir anlamı yok. Sahne şovlarında sıklıkla şakalaştığımız bir arkadaşımızdır. Sahne heyecanının getirmiş olduğu refleksle, sahne üzerindeki iki kişi arasındaki diyalogtur. Hatta diyalog kendisi diye bitmektedir. Bunu söylerken ne üçüncü bir şahıs ne bir sosyal sınıf ve kesimi hedefledim. Tekrarlamadım altını çizmedim alkışlatmadım sonra tanıtım amacıyla kullanmadım dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik tavrı sergilemedim. Niyetim asla bu olamaz, üzerime atılı suçu işlemedim.

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21/10/2022 11:44