Şarkıcı Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı

Şarkıcı Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı.

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12/09/2022

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Şarkıcı Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı

Son dakika haberine göre, konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkında itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkında itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Gülşen hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

12/09/2022 12:07
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TAGS: Şarkıcı, Gülşen, ev hapsi,
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