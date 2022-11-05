Şarkıcı Linet sahneye bornoz ve terlikle çıktı

Önceki gece bir mekanda konser veren ünlü şarkıcı Linet'in bornozu ve terliğiyle sahneye çıkması gündem oldu.

Konserini tamamlamasının ardından kulisine dönen yıldız, bazı kaynaklara göre seyircinin yoğun isteği üzerine yeniden sahneye çıktı.

Sahne kostümünü çıkarmış olan oyuncu, sahneye bornozu ve terliğiyle geri döndü.

Lüks bir markaya ait bornoz terlik kombiniyle konser vermeye devam eden şarkıcı sosyal medyada uzun bir süre konuşuldu.

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05/11/2022 16:28