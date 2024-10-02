Şarkıcı Nilüfer'den açıklama: Felçli kalma durumu yok

Gazeteci Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi devam eden Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama eski hayat arkadaşı Nilüfer'den geldi.

"FELÇLİ KALMA DURUMU YOK"

Snob Magazin'in haberine göre; ünlü şarkıcı, Reha Muhtar'ın son durumu için şu ifadeleri kullandı:

"Genel durumu gayet iyi. Hastanede halen. Felçli kalma durumu yok. Gittim gördüm kendisini."

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"SÜRATLE İYİLEŞİYOR"

Öte yandan birkaç hafta önce de Uğur Dündar, meslektaşı Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama yapmış ve "Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı yattığı hastanede ziyaret ettim. Doktorları; süratle iyileştiğini, artık rehabilitasyon aşamasına geçileceğini belirttiler. Meslektaşları ve sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.