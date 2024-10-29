Şarkıcı Sıla'dan İlker Kaleli'ye: İlk defa birlikte aynı sahnedeydik

Uzun süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu, önceki gün Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.

BİRLİKTE BESTELEDİKLERİ ŞARKIYI SÖYLEDİLER

Sıla Gençoğlu, sahneye sevgilisini davet etti. İkili birlikte besteledikleri “Kapkara” adlı şarkıyı ilk kez seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle sahnede çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

"BAŞKA BİR HARBİYE AKŞAMIYDI"

Sıla, paylaşımına "Başka bir Harbiye akşamıydı. İlk defa birlikte aynı sahnedeydik. Beraber yazdığımız Kapkara’yı ilk defa sizinle paylaştık" notunu düştü.

"İYİ Kİ VARSIN SEVGİLİM"

Ünlü isim, sözlerine "Heyecanımız, coşkumuz, mutluluğumuz sizin 'Bir daha'larınızla daha da büyüdü. Bugünlere bin şükür. Niceleri olsun. İyi ki varsın sevgilim. Seni seviyorum" diye devam etti.

Ünlü çiftin pozlarına binlerce beğeni ve "Ne mutlu daim olsun sevginiz", "Daha niceleri olsun", "Ne kadar güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.