Şarkıcı Sıla'nın acı günü!

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28/11/2022

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Şarkıcı Sıla'nın acı günü!

Yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu yaşamını yitirdi.

Ünlü şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu 73 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Gençoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ünlü şarkıcı Babalar Günü için yaptığı paylaşımda "Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar" demişti.

Şükrü Gençoğlu'nun cenazesinin yarın Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

28/11/2022 20:28
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TAGS: Şarkıcı Sıla’nın acı günü!
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