Şarkıcı Şimal kanseri yenmişti: Kaç kiloya düştüğünü açıkladı

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Hastalığının beyin zarına metastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal, tedavi süreci hakkında sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı.

MÜJDELİ HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal, birkaç hafta önce sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

Pet sonucunu paylaşan Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerine yer vermişti.

Sevenlerini merakta bırakmak istemeyen ünlü şarkıcı, son olarak kaç kiloya düştüğünü açıkladı.

"YİYORUM MERAK ETMEYİN"

Şimal, "Evet siz söylemeden ben söyleyeyim. 45 kilograma düştüm. Yiyorum ama merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN DOĞUŞUNA"

Öte yandan arkadaşları, kanseri ikinci kez yenen Şimal'e sürpriz yapıp pasta kesmişti.

Ünlü şarkıcının avukatı bu anları "Yeniden doğuşuna canımız. Hem arkadaşın hem avukatın olduğu için guru duyuyorum. En güzel günlerimiz daha gelmedi Şimal'im" diyerek paylaşmıştı.