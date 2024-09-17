Şarkıcı Simge'ye sahnede telefon atıldı!

Gaziantep'te düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Simge Sağın, konser sırasında çiçek ve telefon şoku yaşadı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra "Aşkın Olayım" şarkısının çalınmasıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Simge Sağın, Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.

Sahnede, coşkulu kalabalık için beğenilen şarkılarını seslendiren Simge, konser sırasında çiçek ve telefon şoku yaşadı.

Şarkıcının performansı sırasında sahneye atılan çiçek kafasına geldi, daha sonrasında ise sahneye telefon atıldı.

"BEN BURADA MESLEĞİMİ YAPIYORUM"

Yaşananlara sitem eden şarkıcı Simge, "Güzel çiçekleriniz için teşekkür ederim. Fakat bir çiçek böyle verilmez. Kadınlara çiçek vermeyi bilmiyorsunuz. Mesleğini yapan bir insana telefon atmak ne kadar doğru. Ben burada mesleğimi yapıyorum. Yaptığınız çok ayıp. Ben şarkılarımı arkadan söyleyeceğim. Beni maalesef önden görmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2024 yazına veda ederken Spotify, Türkiye’de yazın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı.

Simge'nin "Önümüz Yaz" şarkısı ilk 10'a girdi.