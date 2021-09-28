Şarkılar Asya Bebek için söylendi

SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavisine katkı sağlamak amacıyla Girne Amfi Tiyatro’da, “Asya için +1” adı altında yardım konseri düzenlendi. Major Music Centre tarafından organize edilen konserde, Süleyman Todd’s ve Arkadaşları müzik grubu sahne aldı.

Gecenin açılışında konuşan Major Music Center Direktörü Öğün Erkal, SMA hastası 10 aylık Asya bebeğin tedavisine katkı sağlamak amacıyla organize edilen konsere katkı koyan herkese teşekkür etti.

Asya Bebeğin tedavi sürecinin, ailesinin tek başına altından kalkamayacağı kadar pahalı ve zor bir süreç olduğunu anımsatan Erkal, bu mücadelenin işbirliği, sevgi ve toplumsal dayanışmayla kazanılacağını söyledi.

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28/09/2021 09:46