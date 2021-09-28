Şarkılar Asya Bebek için söylendi

SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavisine katkı sağlamak amacıyla “Asya için +1” adı altında yardım konseri düzenlendi.

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28/09/2021

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Şarkılar Asya Bebek için söylendi

SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavisine katkı sağlamak amacıyla Girne Amfi Tiyatro’da, “Asya için +1” adı altında  yardım konseri düzenlendi. Major Music Centre tarafından organize edilen konserde, Süleyman  Todd’s ve Arkadaşları müzik grubu sahne aldı.

Gecenin açılışında konuşan Major  Music Center Direktörü Öğün Erkal, SMA hastası 10 aylık Asya bebeğin tedavisine katkı sağlamak amacıyla organize edilen konsere katkı  koyan herkese teşekkür etti.

Asya Bebeğin tedavi sürecinin,  ailesinin tek başına altından kalkamayacağı kadar pahalı  ve zor bir süreç olduğunu anımsatan Erkal, bu mücadelenin işbirliği, sevgi ve toplumsal dayanışmayla kazanılacağını söyledi. 

28/09/2021 09:46
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TAGS: Asya için +1, yardım konseri
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