Şarkılar Nisa’ya adandı

İş insanı Kerem Toros’un kızı Aslı Toros, Güney Kıbrıs’taki İngiliz Okulu’nun dün akşam düzenlediği müsamereye , “When We Were Young” şarkısıyla katıldı.

Kerem Toros sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müsamere gecesinin yoğun bakımda tedavi gören okul öğrencisi Nisa Hacı’ya adandığını ifade etti.

Kerem Toros, açıklamasında, “Dün akşam Güney Lefkoşa’da yapılan İngiliz Okulu müsamere gecesi, okul öğrencisi Nisa Hacı’ya adandı ve ona acil şifa dileklerinde bulunuldu. Kızım Asli Toros, When We Were Young şarkısıyla musamerede yer aldı ve bizi çok gururlandırdı. Tüm gösteriler muhteşemdi” ifadelerini kullandı.

10 dakika oksijensiz kaldı

Öte yandan evinde yoga salıncağında çalışırken boynuna ip dolanmasından dolayı kalbi duran 13 yaşındaki Nisa Hacı’nın Güney Kıbrıs’ta tedavisi sürüyor.

Rum haber kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Nisa’nın olay günü yaklaşık 10 dakika boyunca oksijensiz kaldığı ifade edildi.

Nisa’nın durumunun net değerlendirilmesi ve gerekli tetkiklerin yapılabilmesi için dün öğleden sonra ilaç veriminin durdurulduğu ancak durumunun kritik olmasından dolayı doktorların Nisa’yı solunum cihazından ayırmayı denemeyeceklerine dikkat çekildi.

24/11/2021 14:13