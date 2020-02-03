“Şarkılarımız Umut Olsun” Türk Sanat Müziği Konseri düzenleniyor

Mağusa Mesarya Lions Kulübü Thalassemia Merkezi yenileme projesi yararına Türk Sanat Müziği Konseri bu akşam saat 20.00'de düzenleniyor.

Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Mağusa Mesarya Lions Kulübü Thalassemia Merkezi yenileme projesi yararına Şef Ersin Tünay ve İlmiye Karaşahin yönetiminde Türk Sanat Müziği Konseri bu akşam saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenleniyor. Bilet ücretinin 20 TL olduğu ve salon girişinde satıldığı belirtildi.

03/02/2020 13:30