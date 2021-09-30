Sarkozy'nin seçim davası sonuçlandı: Yasa dışı finansman sağlaması nedeniyle1 yıl hapis

Paris Adli Mahkemesinde 20 Mayıs'tan bu yana devam eden davada, Sarkozy yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulundu.



Duruşmaya katılmayan Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınırı ve bunun aşıldığını bildiğine karar veren mahkeme, seçim kampanyası harcamalarında yasal sınırın 16 milyon 247 bin 509 euro üzerine çıkıldığını belirledi.

CEZAYI EVDE GEÇİREBİLECEK

Mahkeme, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye bir yıl hapis cezası verirken, bu cezayı evinde de geçirebileceğini söyledi.

Sarkozy'nin cezaya itiraz etmesi beklenirken yargıç, cezayı evde elektronik bir etiketle çekebileceğini söyledi.



Bu yasal sınırın 31 Mart 2012'de düzenlenen 18'inci mitingde aşıldığı bildirildi. Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 kişi de suçlu bulundu.



Sarkozy'ye verilecek ceza ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.



2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy, Haziran ayında mahkemeye verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti.



Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon euronun üzerine çıkılmasının perdelenmeye çalışıldığı belirtiliyor.



Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.



Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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30/09/2021 16:36