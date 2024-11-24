Sarpten: İklim krizi ve bu kez fırtına ile imtihan

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24/11/2024

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Sarpten: İklim krizi ve bu kez fırtına ile imtihan

Biyologlar Derneği'nin eski başkanı Hasan Sarpten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "iklim krizi ve bu kez fırtına ile imtihan" olarak ifade etti.

Sarpten'in paylaşımı şu şekilde;

"Kaçak yapıların, mimardan habersiz yapılan güneş panellerinin, reklam tabelalarının, kaynaklanmış kutu profiller ile çıkmış ek katların fırtına ile sınandığı bir gün yaşıyoruz.

 Ve, tabi böyle zamanlarda bir de betonlar arasında sıkışmış, kökleri yeterli tutunmayı yapamamış, doğru dürüst desteklenmemiş şehir içlerindeki zavallı ağaçlara yazık oluyor.

İlerleyen saatlerde giderek şiddetini artıracak fırtınanın daha fazla zarar ziyana yol açmaması ise en büyük dileğim. Umarım, bu kadarla atlatılır ve bundan sonra daha sık yaşayacağımız olumsuz hava olayları için öncesinde önlem alırız."

24/11/2024 19:39
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TAGS: Sarpten: İklim krizi ve bu kez fırtına ile imtihan
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