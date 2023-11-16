Sarpten: Öğretmenler Günü'nde mahkemedeyiz

Güzelyurt Türk Maarif Koleji Müdür Muavini Hasan Sarpten, sosyal medya hesabından yapıtığı açıklamada 22 öğretemene "polisi darp etmek" suçuyla dava açıldığını belirtti.

Sarpten açıklamada "Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım Ögretmenler Günü'nde mahkeme koridorlarında süründürmek isteyenlere selam olsun..." ifadelerini kullandı

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde;

"ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE MAHKEMEDEYİZ

Bir öğretmen olarak, bu ülkenin başına çöreklenmiş faşist zihniyetten çok güzel bir ÖĞRETMENLER GÜNÜ hediyesi aldım. 1,5 sene önce Ağustos sıcağında dayatmalara karşı boyun eğmemek için "Eğitim Bakanlığı" önünde dönemim sendika yönetiminin düzenlediği eylemde polis şiddedine maruz kaldık ama hakkımızda "polisi darp etmek" suçuyla dava açıldı. Bu, biz öğretmenleri dize getirmeye yetmez! Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım Ögretmenler Günü'nde mahkeme koridorlarında süründürmek isteyenlere selam olsun..."