Sarpten’den önemli uyarı…

Biyolog Hasan Sarpten, önümüzdeki üç gün içerisinde adanın ciddi ölçüde yağış alacağına dikkat çekti birçok noktada sel baskınlarının yaşanacağını söyledi.

Hasan Sarpten’in açıklaması şöyle:

Önümüzdeki üç gün ciddi ölçüde yağış alacağız. Bir ülkenin iklim değişikliğine ne kadar hazırlıklı olduğu böyle zamanlarda ortaya çıkar.

Kuzey sahil şeridi için sel riski seviyesi “Turuncu”. Birçok noktada sel baskını yaşayacağımız kaçınılmazdır. Şimdiden söyleyelim, sonra çıkıp da kimse 100 yılda bir olacak felaket oldu demesin! Yönetenler hala umursamasa da bunlar artık bu coğrafyanın kaderi.