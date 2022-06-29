Sarpten: Yanan alana en az 1 yıl hiç girilmemeli

Eski Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Mersinlik bölgesinde 5 gün boyunca süren yangınla ilgili Haber Kıbrıs'a açıklama yaptı. Hasan Sarpten, fidan dikimi için özellikle yanan alana en az 1 yıl hiç girilmemesi gerektiğini ve orman ekosisteminin kendini yenilemesine doğal yoldan imkan sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Sarpten, Mayıs 2020 tepebaşı – Kalkanlı yangını, Ekim 2021 Aleykayası bölgesi yangını ve Mayıs 2022 Geçitköy yangınını anımsatarak hepsinde aynı bakan, müsteşar ve daire müdürünün başta olduğunu ve ormanları koruyamadıklarına dikkat çekerek sorumluların istifa etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Can kaybı yoktur” dediği açıklamayı hatırlatarak şiddetle kınadıklarını belirten Sarpten, yanan tüm canlılar adına bir özür beklediklerini vurguladı.

Haber Kıbrıs Özel/Yağmur Düşer

“Sorumlular istifa etmeli”

Eski Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, 5 gün sürün Kantara, Mersinlik, Topçuköy ve Ardahan bölgelerini etkisi altına alan, herkesin yüreğinde derin yaralar açan yangının ihmalkarlıkla başlayıp gereken önlemlerin zamanında alınmamasıyla korkunç boyutlara ulaştığını vurguladı. Hasan Sarpten, büyük yangının ancak yağmurla söndürülebildiğini dikkat çekerek “Bu bile, başta orman dairesinin müdürü olmak üzere sorumluların istifa etmesi için yeterlidir.”dedi

“Aynı bakan, müsteşar ve daire müdürü ormanları koruyamadı”

Mayıs 2020 tepebaşı – Kalkanlı yangını, Ekim 2021 Aleykayası bölgesi yangını ve Mayıs 2022 Geçitköy yangınını anımsatan Sarpten, “Yangınların bizlere hiçbir şey öğretmemiş olduğunu anlıyoruz. Kalkanlı Tepebaşı yangını, Geçitköy Kormacit yangını, Yeşilırmak yangını ve son Mersinlik Kantara yangının hepsinde aynı bakan, müsteşar ve daire müdürü ormanları koruyamadı.” İfadelerini kulandı.

“Onlarca yangın helikopteri alabilirken kulliye yapılması kabul edilemez”

Özellikle üzerinden zaman geçtikten sonra verilen sözler ve yaşanan acı tecrübelerin ne yazık ki unutulduğunu belirten Sarpten, “yaşananlardan hiçbir ders çıkarımadı, orman dairesinin ne personel ne de ekipman yapısını güçlendirildi, dahası tek bir yangın helikopterine bile bir türlü sahip olunmazken onlarca yangın helikopteri alınacak bir kaynakla külliye yapılmasına öncelik verilmesi ise kabul edilemezdir.” İfadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı’ndan tüm canlılar adına bir özür bekliyoruz”

Mersinlik yangınında yaklaşık 20 bin dönüm orman arazisi ve içerisinde bulunan en az 1 milyon ağaç ve yüz binlerce hayvanın feci şekilde can verdiğine dikkat çeken Sarpten, can kaybının hesaplanamayacak kadar ciddi boyutta olduğunu söyledi. Sarpten, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Can kaybı yoktur” dediği açıklamayı hatırlatarak şiddetli kınadıklarını ve yanan tüm canlılar adına bir özür beklediklerini vurguladı.

“Fidan dikimi çalışmaları özenle yürütülmeli”

Yetkililerin ormanları korumaya yönelik adımlar atmamasının ormanlık alanların yok olmasına ve ülkenin 100 yıl geriye gitmesine yol açtığını belirten Sarpten, “1995 yangınında yok olan alanların halen tam olarak ormana dönüşmediği de düşünüldüğünde yeniden fidan dikimi çalışmaları da özenle yürütülmelidir.” ifadelerini kullandı.

“Yanan alana en az 1 yıl hiç girilmemeli”

Sarpten şöyle devam etti:

Her şeyden önce son Kalkanlı yangınında olduğu gibi is araçlarının mevcut alanı dümdüz ettiği ve resmen odun sektörüne hizmet eder bir şekilde alelacele göstermelik fidan dikimi çalışmaları son derece yanlıştır. Yanan alana en az 1 yıl hiç girilmemeli ve orman ekosisteminin kendini yenilemesine doğal yoldan imkan verilmeli, fidan dikimi ara dikimler şekli de sürdürülmeli ve alana iş makineleri sokularak daha fazla zarar verilmesine yol açılmamalıdır.

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29/06/2022 13:22