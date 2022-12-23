Şaşırtan gelişme! Bilim insanları, 3D yazıcıyla göz dokusu 'yazdırdı'

Bilim insanları, bir dizi göz hastalığının tedavisinde çığır açabilecek yeni araştırmalarda, kök hücreleri ve 3D baskıyı kullanarak göz dokusu oluşturmanın bir yolunu buldu! İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir parçası olan Ulusal Göz Enstitüsü'nden (NEI) bir araştırmacı ekibi, dış kan-retina bariyerini oluşturan hücrelerin bir kombinasyonunu, yani retinanın ışığa duyarlı fotoreseptörlerine yardım eden göz dokusunu "yazdırdı".

"YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU" GİBİ BAZI HASTALIKLARIN TEDAVİSİNE KATKI SAĞLAYABİLİR

Tekniklerinin, teorik olarak sınırsız doku kaynağı imkanı sağlayarak "yaşa bağlı makula dejenerasyonu" (YBMD) gibi hastalıkları incelemeye ve bu hastalıkların nasıl tedavi edileceğini veya iyileştirileceğini daha iyi anlamaya katkıda bulunacağı söyleniyor.

YBMD'nin dış kan-retina bariyerinde başladığını bildiklerini ifade eden Kapil Bharti'ye göre, fizyolojik olarak ilgili insan modellerinin olmaması nedeniyle YBMD'nin başlangıç ve kuru ve ıslak evrelere ilerleme mekanizmaları tam olarak anlaşılamadı.

Bilim insanları çalışmalarının sonuçlarını aylık hakemli bir bilimsel dergi olan Nature Methods'te yayımladı.

Bu habere tepkiniz:



23/12/2022 12:02