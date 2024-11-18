Şaşırtan veda: Bugün elenmen senden bir şey eksiltmez

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor.

Eda, Ezgi, Alper ve Muratcan'ın potada olduğu MasterChef'te 17 Kasım Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.

İLK TURUN PUAN DURUMU

Muratcan, Alper, Ezgi ve Eda ilk turda; memecik zeytiniyle yaratıcı tabaklar hazırladı. İlk turun sonunda Muratcan 21, Eda 19, Alper 16, Ezgi 15 puan aldı.

Şefler, ikinci turda yarışmacılardan Somer Şef'in imza tabağı olan uskumru dolmasını yapmasını istediler.

İŞTE ELENEN YARIŞMACI

Muratcan toplamda 39,5 puan alarak potadan birinci çıkarken; Eda 38 puanla ikinci çıktı.



Somer Şef, Ezgi’ye “İlk etapta olduğu gibi bu etaptaki de en düşük puan sende. Toplam 31 puanla veda ediyorsun” dedi.

Ezgi ile son ikiye kalan ve toplamda aldığı 35,5 puanla yarışmaya devam eden Alper, “Geçtiğim için çok mutluyum, Ezgi adına çok üzgünüm. Buradan çıkınca çok iyi yerlere gelecek eminim. Ezgi de bugün gününde değildi bence” dedi.

"BAKIŞ AÇIN HEP TERS"

Mehmet Şef, Ezgi'ye “Bakış açın hep ters. Bu işe tutkun belli, hırsın belli. Bugünkü olay senin kalibrenden bir şey eksiltmez. Sakin olabilirdin belki bugün ama sende öyle bir şey yok. MasterChef’te bazen sakinlik önemli” dedi.

"ZATEN SENİ BURADAN ŞEF TABAĞI GÖTÜRÜRDÜ"

Somer Sivrioğlu ise Ezgi için “Bence sen de için için şunu biliyordun, seni buradan şef tabağı götürürdü. Senin yaratıcılığın çok yüksek çünkü. Seni yaratıcılıkta yenmek çok zor. Ama Antalya’ya dönme bence. Senin yaratıcılık üzerine daha çok çalışman gerek. Senin gibi genç kadınlara ihtiyacı var bu sektörün. Oturup konuşmak istersen konuşuruz. Biz artık senin jürilerin değil abileriniz” ifadelerini kullandı.

"SONUÇTA ŞEF SON TABAĞA KADAR ŞEF"

Gününde olmadığını söyleyen Ezgi, “Esas hayallerim şimdi başlıyor. Buraya gelip arkadaşlarımın beni favori göstereceğini kim söylese inanmazdım. Ama burada yapabileceklerimi gördüm. Bugün yaratıcılıkta iyi tabak yapamayınca burada bocalayacağımı biliyordum. Sonuçta şef son tabağa kadar şef. Hakkımda hayırlısı böyleymiş” dedi.

Böylece tüm arkadaşlarının ilk 5 listesinde yer alan ve final için favori gösterilen yarışmacılardan Ezgi, MasterChef 2024'e 12. olarak veda etti.