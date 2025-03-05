Şaşırtıcı araştırma: Gıda zehirlenmesi zekayı etkileyebilir

Çek Cumhuriyeti'ndeki Charles Üniversitesi'nden parazitoloji uzmanları ve evrimsel biyologlara göre, daha önce gıda zehirlenmesi geçirdiyseniz öğrenme becerilerinizin zayıf olması, hafızanızın zayıf olması ve şizofreni geliştirme olasılığınız daha yüksek.

Araştırma, gıda zehirlenmesinden kaynaklanan mental değişikliklerin, iyileştikten sonra da devam ettiğini öne sürüyor.

Uzmanlar, nüfusun geniş bir bölümünü etkileyen ve vücutta uzun süre hayatta kalabilen iki spesifik parazite odaklandı.

BU HAYVANLARDA YAYGIN

Toxoplasma gondii adı verilen ilki, ABD'de her yıl 800.000 gıda zehirlenmesi vakasından sorumludur. FDA'ya göre toksoplazma her tür ette bulunabilir, ancak özellikle domuz eti, kuzu eti ve geyik etinde yaygındır.

Diğeri ise Borrelia spp., ABD'de her yıl yaklaşık 476.000 kişiyi etkileyen Lyme hastalığından sorumlu bir bakteridir.

CDC'ye göre Toxoplasma gondii, insanlardan kedilere kadar birçok farklı türde konakçı seçebilen bir parazittir. Kötü et dışında kirli sularda ve hasta kedi dışkısında da bulunur.

Buna göre parazit, iyileştikten sonra vücudunuzu terk etmiyor, genellikle ömür boyu içinizde kalıyor. Çoğu insanda çok az fark edilebilir semptom görülüyor, ancak bağışıklık sisteminiz baskılanmışsa grip benzeri semptomlar geliştirebilirsiniz.