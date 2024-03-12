Şaşırtıcı araştırma: Google hastalıkları teşhis etmeye yardımcı oluyor

Yumurtalık kanseri hastalıkla mücadele eden kadınların, bir uzmana başvurmadan önce 360 gün boyunca kilo kaybı, mesane sorunları ve şişkinlik gibi semptomları araştırdığı ortaya çıktı.

Google ayrıca, pratisyen hekime sevk edilmeden dört ay öncesine kadar idrarla ilgili semptom aramalarında (kanserin önemli bir uyarı işareti) bir artış gördü. Pelvik ağrı da görünüşte 70 gün önceden ortaya çıktı.

235 kadının Google arama geçmişini izleyen Imperial College London araştırmacıları, hastalara uzun süredir semptomlarını Google'da aramamaları tavsiye edilmesine rağmen, verilerin sağlık ve hastalık taramasında "muazzam bir potansiyel sunduğunu" iddia etti.

Baş yazar Dr. Jennifer Barcroft, "Sonuçlarımız, koşulların nasıl mevcut olduğunu anlamak için arama motoru verilerini kullanmanın mümkün olduğunu ve bunun erken hastalık tespitinde kullanılabileceğini gösteriyor."

"İnternetin dünya çapında yaygın kullanımı göz önüne alındığında, çevrimiçi arama verileri sağlık ve hastalık taraması açısından muazzam bir potansiyel sunuyor." dedi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Yumurtalık kanseri Birleşik Krallık'ta en sık görülen altıncı kanserdir. Hastalık Britanya'da her gün ortalama 11, yani yılda 4.000 kadını öldürüyor. Ayrıca rakamlara göre ABD'de her yıl üç kat daha fazla kadın hayatını kaybediyor.

Belirtilerin belirsiz olması ve hazımsızlık, pelvik veya karın ağrısı, iştah kaybı, kabızlık ve daha sık idrara çıkma ihtiyacını içerebilmesi nedeniyle sıklıkla geç teşhis ediliyor.

Teşhis konulan kadınların yaklaşık yüzde 93'ü, en erken aşamada tespit edilirse beş yıl veya daha fazla yaşarken, dördüncü aşamada teşhis edilenlerin oranı yalnızca yüzde 13.

Araştırmacı jinekolojik kanser cerrahı Dr. Srdjan Saso, hastalığı "kadınlar için en ölümcül kanserlerden biri" olarak nitelendirirken, "Bu nedenle hastalığın erken tespiti önem taşıyor" dedi.