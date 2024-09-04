Şaşırtıcı araştırma: Yatmadan önce TV izlemek uykuyu etkilemiyor

Uzmanlar uzun zamandır ekran süresinin çocukların gelişimi üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Ancak Yeni Zelanda'da 11 ila 14 yaş aralığındaki çocukların ekran süresini izleyen bilim insanları, uyku sağlıklarının etkilenmediğini buldu. Araştırmaya göre, sadece yatakta cihazlarını kullandıklarında uykuya dalmaları daha uzun sürdü.

Uzmanlar daha önce akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarını düzenli kullanan çocukların daha sinirli olabileceği, konsantrasyonlarının daha kötü olabileceği ve bilgileri, kullanmayan çocuklara göre sadece yarı yarıya daha az hatırlayabileceği konusunda uyarmıştı.

Ancak Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar, "En ilginç bulgularımız, yatağa girmeden önce ekran başında geçirilen zamanın o geceki uyku üzerinde çok az etkisi olmasıydı."

"Ancak yatakta ekran başında geçirilen süre uykularını bozdu; yaklaşık yarım saat boyunca uyumalarını engelledi ve o gece aldıkları uyku miktarını azalttı." dedi.

VÜCUT KAMERASIYLA İNCELENDİLER

Araştırmada, 11 ila 14 yaş aralığındaki 79 gençten, yatmadan üç saat önce başlayıp yatağa girene kadar göğüslerine bir vücut kamerası takmaları istendi. Ayrıca uykuyu ölçen saat büyüklüğünde bir cihaz olan aktigraf da takıyorlardı.

Bir haftalık takip sonucunda katılımcıların yüzde 99'unun yatmadan önceki iki saat içinde ekran kullandığı görüldü.

Yarısından fazlası yatakta bir kez ekran kullandı ve üçte biri de ilk kez gece uyumaya çalıştıktan sonra ekran kullandı.

Ayrıca yatağa girdiklerinde, oyun oynama ve çoklu görev yapma gibi daha etkileşimli ekran aktivitelerinin uykularını daha fazla bozduğunu keşfettiler.

Bu tür ekran süresine ne kadar zaman ayırırlarsa, o gece aldıkları uyku miktarının neredeyse aynı oranda azaldığını söylediler.

Araştırma JAMA Pediatrics dergisinde yayımlandı.