Sassuolo 0 - 0 Milan (Maç sonucu)

Serie A'da Sassuolo'nun konuğu olan Milan sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve bu sezonki ikinci deplasman maçından da bir puanla ayrıldı.

Serie A'nın 4. haftasında Milan, Sassuolo'nun konuğu oldu.

Geçen sezonu şampiyon bitiren İtalyan devi, Sassuolo deplasmanında aradığını bulamadı. 90 dakika boyunca sessizlik bozulmazken taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Sassuolo'da Domenico Berardi, 22. dakikada kazanılan penaltı atışından faydalanamadı.

Puanını 8'e yükselten Milan, bu sezon çıktığı ikinci deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı. Pioli'nin ekibi bundan önceki deplasman maçında Atalanta ile 1-1 berabere kalmıştı.

San Siro'da oynadığı iki maçı da kazanan Milan, Udinese'yi 4-2, Bologna'yı ise 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Sassuolo ise puanını 5'e yükseltti.

Sassuolo'da milli savunmacı Kaan Ayhan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

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31/08/2022 08:42