Satırla adam yaralamışlardı davaları yarına ertelendi!

Girne’de satırla adam yaralamaktan tutuklanan Levent Ulucan ile kardeşi Melih Fırat Ulucan yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin 8 Mart 2020 tarihinde, saat 01.00 sularında, Girne’de, umumi bir yer olan Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Grand Center Butik Otel önünde, konu otelin işletmecisi Levent Ulucan, kız arkadaşıyla tartışmakta olan Gökhan Güldalı’ya hitaben: “Bekle lan amına koyduğum, iniyorum aşağıya” deyip itale-i lisanda bulunduktan sonra konu otelden çıkıp tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı kesici ağız uzunluğu 24 cm, toplam uzunluğu 41 cm olan siyah plastik saplı satırı adı edilenin yüzüne doğru sallamış, konu şahsın eliyle yüzünü kapatması sonucunda sol kaşının 1,5 cm kesilmesine sebep olarak adı edileni yaralamış, ciddi şekilde darp etmiş ve uygunsuz tavır harekette bulunduğunu aktardı. Polis olayın akabinde konu yere gelen zanlı Melih Fırat Ulucan’ın ise, Gökhan Güldalı’ya hitaben: “Polisi arama. Şikâyette bulunursan seni harcarlar” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis zanlılar Levent Ulucan ve Melih Fırat Ulucan mahkeme emri ile tutuklandığını ve olayda kullanılan satırın ise otel içerisinde bulunarak emare yapıldığını belirtti.

Polis, Levent Ulucan’ın 2019 yılına ait şiddet tehdidi, kardeşi Melih Fırat Ulucan’ın da 2019 yılına ait şiddet tehdidi ve mülke tecavüz suçlarından askıda meseleleri olduğunu belirtti. Polis, Levent Ulucan’ın KKTC vatandaşı olduğunu, Mehmet Fırat Ulucan’ın da TC vatandaşı olduğunu, 27 Haziran 2019’da ülkeye 30 günlük izinle giriş yaptığını, 28 Haziranda suç işleyip tutuklandıktan sonra teminata bağlandığı için ülkede kalabildiğini belirtti. Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

İddia makamı da işlenen suçların ciddiyetine vurgu yapıp, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti. Savunmanın itiraz edip, zanlıların tutuksuz yargılanması için kefil dinletme talebi üzerine teminat duruşması yarına ertelendi.

10/03/2020 21:26