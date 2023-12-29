Satranç Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapıldı
29/12/2023
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Olağan Genel Kurulu 28 Aralık 2023 Perşembe günü Merkez Lefkoşa/ Küçükkaymaklı'da yapıldı
Önceki Başkan Dr. Mert Taşkın tek aday olarak yeniden başkan olurken, yapılan Yönetim Kurulu seçimi sonucunda Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluşmuştur.
Federasyon Başkanı:
Mert Taşkın MD
Yönetim Kurulu Asil Üyeler:
1.Mehmet AKGÜN
2.Barış ÜLBAR
3.Perihan AKYÜREK
4.Özgür ŞEB
5.Tolga ÖZTÜRK
6.Özkan Süer BARDAK
7.Umut HAKLIGİL
8.Osman ŞEKER
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
1.Volkan SEVGİ
2.Şahin ŞAHMARAN