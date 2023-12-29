Satranç Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Olağan Genel Kurulu 28 Aralık 2023 Perşembe günü Merkez Lefkoşa/ Küçükkaymaklı'da yapıldı

Önceki Başkan Dr. Mert Taşkın tek aday olarak yeniden başkan olurken, yapılan Yönetim Kurulu seçimi sonucunda Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluşmuştur.

Federasyon Başkanı:

Mert Taşkın MD

Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

1.Mehmet AKGÜN

2.Barış ÜLBAR

3.Perihan AKYÜREK

4.Özgür ŞEB

5.Tolga ÖZTÜRK

6.Özkan Süer BARDAK

7.Umut HAKLIGİL

8.Osman ŞEKER

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

1.Volkan SEVGİ

2.Şahin ŞAHMARAN