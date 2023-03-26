Satranç turnuvasında birinci oldu, para ödülünü Şampiyon Meleklerimizi Yaşatma Derneği’ne bağışlayacak

ads ads ads ads
26/03/2023

ads
Satranç turnuvasında birinci oldu, para ödülünü Şampiyon Meleklerimizi Yaşatma Derneği’ne bağışlayacak

Romanya’nın Köstence şehrinde tıp eğitimi alan Alaniçili Doğukan Küçük, Melekler Takımı’nın adını Romanya’da yaşattı.

Doğukan Küçük, Melekler Takımı'nın adını ölümsüzleştirmek için Romanya’nın Turnu Drobeta Severin şehrinde katıldığı satranç turnuvasında birinci oldu.

“Turnuvada birinci olmanın gururunu yaşıyorum”

Satranç turnuvası ödülü olan 160 Euro’yu Şampiyon Meleklerimizi Yaşatma Derneği’ne bağışlayacağını açıklayan Doğukan Küçük, “Melekler Takımı’nı ismini ölümsüzleştirmek için girdiğim bu turnuvada birinci olmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

26/03/2023 19:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Satranç turnuvasında birinci oldu, para ödülünü Şampiyon Meleklerimizi Yaşatma Derneği’ne bağışlayacak
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.